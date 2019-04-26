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Новости. Общество
10:25, 26 Апреля 2019
фото: gov.karelia.ru

Сегежский ЦБК модернизирует производство, избавив жителей города он неприятных выбросов

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Моногород Сегежа будет развиваться комплексно при взаимодействии правительства Карелии и компании Segezha Group, сообщает пресс-служба органов власти республики.

Глава Карелии в ходе рабочей поездки в Сегежский район посетил реконструируемые социальные объекты, обсудил вопросы комплексной модернизации Сегежского ЦБК и развития инфраструктуры Сегежи с руководством компании Segezha Group, представителями органов местного самоуправления.

Парфенчиков отметил, что необходимо предусмотреть такое развитие города, чтобы наряду с комбинатом развивались малый и средний бизнес, альтернативные производства, социальная сфера.

Президент компании Михаил Шамолин рассказал о том, что в 2020 году в 2 км от города будет построена гостиница на 60 номеров со СПА-центром, рестораном, спортивной и детской площадками. Сумма инвестиций составит 500 млн рублей. Номерной фонд - 60 номеров. Проект гостиницы на берегу озера Линдозеро жители Сегежи уже поддержали большинством голосов на общественных слушаниях.

Президент компании поделился планами и в сфере экологии. В скором будущем комбинат предусматривает установку системы аспирации, которая собирает все газы и отправляет их на дожигание.

"Современный комбинат не выделяет никаких вредных отходов, от него нет запаха. О том, что предприятие здесь находится, можно будет догадаться только по трубам и корпусам. Экологические проблемы в этом проекте будут полностью решены. От них не останется следа ни по воде, ни запаху. На экологии мы экономить не будем", - сказал Шамолин.

По словам Шамолина, стратегическая задача предприятия в будущем – выйти на производство до 1 млн тонн готовой продукции в год, в том числе беленой хвойной и лиственной целлюлозы, беленой и небеленой мешочной бумаги, а также переход на полное автономное энергообеспечение. Совокупные инвестиции в проект составят 55 млрд рублей. Рост экспортной выручки ожидается в размере 187 млрд рублей к 2024 году.

Очередной этап модернизации СЦБК, которая является одним из проектов подготовки к 100-летию образования Республики Карелия, начнется с лесоподготовительного производства. В древесно-подготовительном цехе планируется установить современное промышленное оборудование - самую большую в мире линию окорки и рубки для хвои. Такое оборудование позволит минимизировать потери древесины, а также оказывает минимальное влияние на экологию.

"Мы рассматриваем модернизацию комбината, как важнейший стратегический проект для республики. Будем всецело его поддерживать. На региональном уровне мы можем сформировать меры поддержки в сфере налогов, совместного лесоустройства, для того чтобы решить Главную задачу- выйти на конкурентную себестоимость", - отметил Парфенчиков.

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