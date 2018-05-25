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Новости. Экономика
08:20, 25 Мая 2018

Сегежский ЦБК в Карелии планирует вдвое увеличить производство бумаги

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В рамках Петербургского экономического форума глава Карелии Артур Парфенчиков подписал соглашение с руководством Segezha Group о планах на ближайшие три года.

В Петербурге продолжает работу Международный экономический форум. Как сообщили в карельском правительстве, на площадке форума глава республики Артур Парфенчиков накануне подписал соглашение с президентом, председателем правления Segezha Group Михаилом Шамолиным.

Стороны отметили хорошие результаты совместной работы. В Сегеже плодотворно работает крупнейшее в России предприятие по производству мешочной бумаги − целлюлозно-бумажный комбинат. В сентябре вернут в строй недавно горевший деревообрабатывающий комбинат в поселке Пиндуши. Кроме того, Segezha Group − крупнейший в Карелии оператор леса с расчетной лесосекой 1,6 миллиона кубометров.

"Карелия – ключевой регион развития нашего бизнеса, − заявил на церемонии подписания соглашения президент Segezha Group Михаил Шамолин. − Наша инвестиционная программа, реализуемая в регионе, обоюдно выгодна. Мы строим здесь бизнес с хорошей капитализацией, с хорошим денежным потоком в интересах компании и жителей республики. Развиваем экономику, даем новые рабочие места. В целом, мы говорим о комплексном развитии Карелии".

В соглашении на трехлетнюю перспективу стороны прописали новые инвестиционные планы компании. Прежде всего, это увеличение мощностей Сегежского ЦБК с 350 до 700 тысяч кубометров бумаги в год, а также строительство в Сегеже нового завода по производству лесопильной продукции: клееные балки, брус, панели. Через три года завод должны ввести в эксплуатацию.

"Заключаемое сегодня соглашение направлено на расширение взаимодействия по вопросам развития лесной промышленности республики, повышения эффективности работы предприятий комплекса, увеличения объемов переработки древесины внутри региона в целях повышения конкурентоспособности отечественной продукции целлюлозно-бумажной промышленности и выхода на новые рынки сбыта", − отметил Артур Парфенчиков.

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Комментарии

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Leopol'd
2018-05-25 09:16:39
Событие замечательное, конечно. Только странная штука, руководство карельского предприятия и руководитель Карелии едут в Санкт-Петербург для подписания.
А от Ленина 19, пройти в соседний дом (гостиница "Северная") не проще?
Гость
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