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Новости. Общество
12:50, 21 Ноября 2019
фото: © Сергей Юдин

"Сегежское ЧП: не теракт, значит ничего страшного"

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Усилиями пропаганды природные и техногенные катастрофы быстро уходят в быт, считает политолог Олег Реут.

По мнению Олега Реута, новости, подобные сегежскому ЧП, стали бытовыми, в том числе и усилиями пропаганды: не теракт, значит ничего страшного, люди не погибли, значит и скорбеть не стоит. Происходят такие случаи регулярно, но на имидж региона с первозданной природой оказывать влияние не должны.

"Тем не менее, крупные промышленные предприятия и в целом моногорода продолжают оставаться самыми опасными и самыми бытовыми (и потому малозаметными) сферами для жителей Карелии. После громких слов очередного высокопоставленного республиканского чиновника о прорывах один из моих сегежских приятелей пошутил: "Каким прорывом считать прорыв трубы горячего водоснабжения – инфраструктурным или технологическим?". Такие шутки уже начинают восприниматься как горькие", - считает политолог.

О том, как и почему память о природоразрушительных катастрофах быстро уходит в быт, читайте в рубрике "Личное мнение".

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