Сегодня число заболевших коронавирусом в Карелии достигло 2916 человек

За минувшие сутки в Карелии COVID-19 заразились 26 человек, сообщили в оперштабе РК.

Из подтвержденных 26 случаев: в Петрозаводске – 11 человек, в Кондопоге – 10 человек, в Беломорске – 2 человека, в Лахденпохском районе – 2 человека (Лахденпохья и поселок Ихала), в Прионежском районе – 1 человек (село Заозерье).

Общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 2916 человек.

Выздоровели за время пандемии в Карелии 2139 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 14 пациентов: в Петрозаводске – 12, в Кондопожском районе – 1, в Прионежском районе – 1.

Находится на самокарантине 821 человек (за сутки +9).

В местах обсервации пребывают 5 человек.

Всего в Карелии проведено 137407 исследований на коронавирус.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 474,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 652 случая, по Северо-Западу – 663,9.