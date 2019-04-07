Сегодня Госавтоинспекция будет искать пьяных водителей

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Госавтоинспекция Петрозаводска проведет "сплошные" проверки водителей на состояние опьянения.
Седьмого апреля автоинспекторы проведут рейды по массовой проверке водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии опьянения, сообщает МВД по Карелии.
С начала года в Петрозаводске в 3 ДТП, случившихся по вине нетрезвых водителей, были травмированы 8 человек. В целях предотвращения подобных аварий Госавтоинспекция Петрозаводска продолжает проведение профилактических мероприятий группами нарядов ДПС, отмечается в сообщении.
Инспекторы рекомендуют свидетелям сообщать в ГИБДД о случаях управления автомобилем в нетрезвом виде.
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