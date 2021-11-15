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Сегодня инспекторы выйдут на поиск пьяных автомобилистов в Петрозаводске

Новости. Общество
08:46, 02 Января 2022
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

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В воскресенье в Петрозаводске проходит акция «Контроль трезвости», информирует ГИБДД.

В воскресенье, 2 января, в Петрозаводске состоится профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Его цель - предупреждение происшествий с нетрезвыми водителями, пресечение нарушений правил дорожного движения.

Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к кратковременной остановке сотрудником ГИБДД. О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.

За 11 месяцев в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления более 700 водителей в состоянии опьянения, сообщили в ГИБДД.

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