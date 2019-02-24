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Новости. Культура
11:40, 24 Февраля 2019
фото: Фото Виталия Голубева

Сегодня Музыкальный театр покажет премьеру оперы для детей "Кошкин дом"

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Поющие и танцующие герои, любимые стихи, яркие декорации, динамичное интерактивное действие – в новом спектакле есть все, чтобы найти путь к сердцу маленьких зрителей.

Смешную и поучительную музыкальную историю о кошке поставили молодой московский режиссер Юлия Чудненко и художник Анна Курочкина. Спектакль получился о том, что все материальное, что нас окружает - вещь мимолетная и далеко не самая важная, а по-настоящему ценны чувства и отношение к окружающим.

Композитор Павел Вальдгардт написал на знаменитые стихи Самуила Маршака легкое и обаятельное произведение. Музыка в этой детской опере запоминающаяся, ритмичная, танцевальная. Особую привлекательность ей придает тот факт, что звучит она в спектакле Музыкального театра в исполнении "живого" оркестра, и для многих детей этот спектакль станет первой встречей с "большой" музыкой. Сама постановка интерактивная, действие в спектакле происходит не только на сцене, его участниками становятся и зрители. Кроме того маленькие театралы получают еще и забавное "домашнее задание".

Премьера детского музыкального спектакля "Кошкин дом" состоится в воскресенье 24 февраля, билеты на лучшие места раскуплены уже давно, сообщили в театре. Следующие спектакли состоятся 16 и 30 марта"

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