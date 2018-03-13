Сегодня на дорогах Петрозаводска вновь будут ловить пьяных водителей

Нетрезвые водители на особом контроле ГИБДД, сообщили в петрозаводском ведомстве.

Сегодня в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие по предупреждению дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

За 2 месяца сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска отстранили от управления 118 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, из них 11 водителей сели за руль в состоянии опьянения повторно.

ГИБДД просит: если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть ГИБДД.

Телефон дежурной части ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44 или с мобильного телефона на короткий номер 102.