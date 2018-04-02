Сегодня на пожаре в Петрозаводске пострадал человек

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С места пожара в Петрозаводске госпитализирован мужчина, сообщили в МЧС Карелии.
Сегодня, 2 апреля, в 12.05 на ул.Лососинской, 13 произошел пожар в двухэтажном многоквартирном деревянном доме.
При пожаре пострадал мужчина. По информации МЧС, пострадавшего госпитализировали с места происшествия.
На данный момент пожар ликвидирован, на месте работают специалисты МЧС.
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