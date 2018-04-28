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Новости. Общество
08:05, 28 Апреля 2018

Сегодня начинается автобусное сообщение по маршруту "Древлянка – Зимник"

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Рейсы будут выполняться автобусами ПАЗ, вместимостью до 50 человек, сообщили в администрации Петрозаводска.

Стоимость проезда составит 55 рублей.

В сторону Зимника автобусы проследуют по маршруту: "ул. Попова, конечная" (в районе д. 4 по ул. Попова, нечетная сторона) - "ТЦ Столица" (в районе д. 26 по ш. Лососинское, нечетная сторона) - "пр. Лесной" (в районе д. 27 по пр. Лесному, четная сторона) - "ул. Сыктывкарская" - "ул. Ватутина" - "Автовокзал" - "пл. Гагарина" (у здания вокзала) - "ул. Еремеева" - "ул. Московская" - ДК "Строитель" - "ДСК" - "Зимник";

- в сторону к/ст. Древлянка – в обратном порядке. Остановки по требованию, только на оборудованных остановочных пунктах общественного транспорта на маршруте.

С расписанием движения автобусов можно ознакомиться здесь.

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