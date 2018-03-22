Сегодня отмечается Всемирный день водных ресурсов

Во всем мире 22 марта отмечают День водных ресурсов. Вода - это наиболее ценный природный ресурс, имеющий огромное значение для поддержания жизни на земле.

Человек более чем на 70% состоит из воды, которая ничем не может быть заменена. Она несет растворенные питательные вещества ко всем клеткам тела, в свою очередь забирая от них продукты жизнедеятельности.

Несмотря на то что вода является наиболее распространенным веществом, большая ее часть соленая. Но и пресная вода в большинстве случаев не может быть использована человечеством без очистки. Во многих городах России пробы воды из-под крана еще не отвечают стандартам качества как по химическим, так и по микробиологическим показателям.

Жителям Петрозаводска повезло больше. Наша водопроводная вода, подаваемая в систему водоснабжения АО "ПКС-Водоканал", по качеству очистки занимает четвертое место в России, опережая такие мегаполисы, как: Москва, Санкт- Петербург и т.д.

Лаборатория АО "ПКС-Водоканал" несколько раз в сутки проверяет качество воды не только на самом водозаборе, но и в водопроводной сети в разных частях города. Полученные значения ежедневно публикуются на сайте АО "ПКС-Водоканал" в разделе "Водоснабжение", где их может посмотреть любой желающий.

На сохранность водных ресурсов также положительно повлияло завершение реконструкции канализационных очистных сооружений. Теперь стоки, сбрасываемые после очистки в Онежское озеро, полностью соответствуют международным стандартам.

Сотрудники АО "ПКС-Водоканал" по праву гордятся своей работой, ведь благодаря их труду не только горожане пьют чистую воду, но и весь бассейн Балтийского моря становится чище. Всемирный день водных ресурсов смело можно считать их вторым профессиональным праздником.

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