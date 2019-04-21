Сегодня празднуют Вербное воскресенье

Сегодня вербное воскресенье — последнее воскресенье перед Пасхой.

В этот день церковь отмечает вход Господень в Иерусалим, пишет "Культура.ру".

Согласно Евангелию, Иисус Христос направлялся с учениками из Вифании, где он воскресил Лазаря, в Иерусалим, чтобы отпраздновать там Пасху. На подходе к городу он увидел привязанного к дереву молодого осла и попросил учеников привести его к нему. Ученики постелили на спину осла свои одежды, на которые сел Христос. Когда он въезжал в город, народ, узнавший о чуде воскресения Лазаря, восторженно приветствовал Спасителя пальмовыми ветвями и хвалебной песней. На дорогу, по которой ехал Иисус, люди бросали пальмовые ветви и стелили свои одежды.

В память об этом событии во всех христианских храмах принято в этот день освящать украшенные ветви деревьев (пальмы). У русских место пальмовой ветви заняла верба, которая дала название празднику и неделе перед ним: "Вербное воскресенье".