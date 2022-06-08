Сегодня стартует второй этап ремонта тепловых сетей на Красноармейской

АО «ПКС-Тепловые сети» продолжает модернизацию сетей по улице Красноармейская.

В рамках второго этапа работ предусмотрены следующие изменения в организации дорожного движения: с 10 июня до 6.00 14 июня будет перекрыто движение транспорта по улице Гоголя у перекрестка Гоголя–Красноармейская со стороны улицы Анохина с сужением крайней правой полосы по Красноармейской улице в направлении Кукковка > Центр.

С 15 июня по 7 июля начнутся работы на средней и крайней правой полосе по улице Красноармейской в направлении Кукковка > Центр у перекрестка Гоголя–Красноармейская.

В связи с работами в этом районе с середины июня:

• Частично демонтируют металлические ограждения на разделительной полосе.

• Движение автомобилей с крайней левой полосы по Красноармейской улице в направлении Кукковка > Центр у перекрестка Гоголя–Красноармейская изменят на движение в направлении прямо-направо.

• Крайняя левая полоса по Красноармейской улице в направлении Центр > Кукковка у перекрестка Гоголя–Красноармейская будет действовать для движения автомобилей в противоположном направлении. Поворот с этой полосы на перекрестке Гоголя–Красноармейская будет осуществляться налево в сторону Гоголевского моста.

• Нанесут временную разметку по полосам движения на улице Красноармейской.

• На время производства работ изменят режим работы светофоров.

Уважаемые автомобилисты, следите за ситуацией на дороге и особенно внимательно относитесь к знакам дорожного движения!