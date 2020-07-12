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Сегодня утром в Карелии погибла 1,5-годовалая девочка

Новости. Происшествия
14:16, 13 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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В Кондопожском районе мужчина совершил смертельный наезд на маленького ребенка, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сотрудники Госавтоинспекции Кондопожского района устанавливают обстоятельства дорожной аварии, в которой погиб ребенок.

Трагическое ДТП произошло сегодня утром около 9.30 в деревне Кулмукса Кондопожского района: 42-летний водитель автомобиля VW Caravelle (житель Мурманского региона), находясь на частной территории, допустил наезд на 1,5-годовалую девочку.

В результате происшествия девочка получила смертельные травмы, от которых скончалась по дороге в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, дополнительная информация выясняется.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
nae
2020-07-13 14:55:59
Что ж вы, не разобравшись в ситуации, не имея никакой информации о случившимся, сразу накидываетесь на водителя, как собаки цепные? Трагическое стечение обстоятельств совсем не рассматриваете? Или вам бы только брякнуть, лишь бы повод был?
Сергей
2020-07-13 14:58:38
nae, лишь бы брякнуть . оправдания ему нет .
zanoza
2020-07-13 14:26:22
Наверное был бухой.
Сергей
2020-07-13 14:22:31
сволочь
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