Сегодня утром в Карелии погибла 1,5-годовалая девочка

В Кондопожском районе мужчина совершил смертельный наезд на маленького ребенка, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сотрудники Госавтоинспекции Кондопожского района устанавливают обстоятельства дорожной аварии, в которой погиб ребенок.

Трагическое ДТП произошло сегодня утром около 9.30 в деревне Кулмукса Кондопожского района: 42-летний водитель автомобиля VW Caravelle (житель Мурманского региона), находясь на частной территории, допустил наезд на 1,5-годовалую девочку.

В результате происшествия девочка получила смертельные травмы, от которых скончалась по дороге в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, дополнительная информация выясняется.