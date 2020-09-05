Сегодня вечером водителей в Петрозаводске ждут массовые проверки

Водителей проверять на трезвость, сообщил в ГИБДД Петрозаводска.

Вечером 6 сентября Госавтоинспекция Петрозаводска проведет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей "Контроль трезвости".

За 8 месяцев в Петрозаводске зарегистрировано 9 ДТП c участием нетрезвых водителей, в которых 1 человек погиб и 10 получили травмы.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.