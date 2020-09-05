Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии общественники просят по всей строгости наказать обвиненного в педофилии Дмитриева 18
05.09.2020 15:49
Отцы Карелии приглашают провести с ними День счастливого человека 4
05.09.2020 13:46
Копия Красного знамени, захваченного финскими войсками, прибыла в Карелию (ФОТО) 6
05.09.2020 15:05
"Абсолютно безнадежных пациентов очень мало" 1
05.09.2020 12:41
В Карелии инспекторы поймали пьяного водителя без прав
05.09.2020 13:02

Сегодня вечером водителей в Петрозаводске ждут массовые проверки

Новости. Общество
09:09, 06 Сентября 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
Загрузка...

Водителей проверять на трезвость, сообщил в ГИБДД Петрозаводска.

Вечером 6 сентября Госавтоинспекция Петрозаводска проведет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей "Контроль трезвости".

За 8 месяцев в Петрозаводске зарегистрировано 9 ДТП c участием нетрезвых водителей, в которых 1 человек погиб и 10 получили травмы.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)
04.09.2020, 17:20
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
30.08.2020, 08:52
Число инфицированных COVID-19 в Карелии стремительно растет
01.09.2020, 16:35
"Мы превратились в маленький Краснодарский край"
31.08.2020, 11:43
В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет

Аналитика

04.09.2020 11:40
Обществоведение
Хирург-онколог Ксения Петрова: "Я здесь к месту" 3
Заведующая Центра амбулаторной онкологической помощи Костомукши Ксения Петрова о переезде из Москвы и развитии помощи пациентам с онкологией.
"Мы очень опасаемся за детей, которые могут пострадать от таких же преступлений" 27
02.09.2020 07:45
"Мы превратились в маленький Краснодарский край" 2
01.09.2020 16:35
Добровольно-принудительный укол 6
31.08.2020 15:43
Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп 2
31.08.2020 12:12
Вся аналитика

Чтиво

04.09.2020 11:20
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, полученным в ходе массового тестирования населения на антитела к новой коронавирусной инфекции, иммунитет к COVID-19 обнаружен всего у 20-25% сдавших анализ.
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно" 4
04.09.2020 10:43
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»