Сегодня водителей Петрозаводска ждут массовые проверки ГИБДД

Рейд по выявлению пьяных водителей пройдет вечером, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Во вторник 11 июня вечером и до поздней ночи автоинспекторы проведут рейд по массовой проверке водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

"Если вы видите, что автомобилем управляет нетрезвый водитель, позвоните в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44", - обращаются сотрудники Госавтоинспекции ко всем неравнодушным.