Сейчас на дорогах Петрозаводска сотрудники ГИБДД ловят пьяных водителей

Госавтоинспекция Петрозаводска проводит мероприятия по массовой проверке водителей, сообщили в ГИБДД города.

Сегодня, 19 февраля, в дневное время в Петрозаводске проходит профилактическое мероприятие по предупреждению дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

ГИБДД Петрозаводска просит участников дорожного движения быть предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдать Правила дорожного движения.

"Если Вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе, управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефонам: 715-900, 78-44-44 или с мобильного телефона на короткий номер 102", - сообщили в Госавтоинспекции.