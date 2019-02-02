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Новости. Общество
21:40, 02 Февраля 2019
фото: pixabay

Сексолог рассказал, кому опасно заниматься сексом в машине

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Российский сексолог Александр Полеев рассказал, кому не желательно заниматься сексом в машине и для кого такой способ близости подойдет больше.

Часто пары выбирают необычные места для интимной близости, что позволяет им чувствовать себя смелее и привнести в отношения новые эмоции. Российский сексолог Александр Полеев рассказал, почему занятия сексом в машине могут негативно отразиться на здоровье молодых партнеров, пишут "Актуальные новости".

Александр Полеев не советует заниматься сексом в машине и прочих рискованных местах тем, кто недостаточно хорошо знает свое тело. Особенно юные девушки достаточно быстро чувствуют возбуждение, находясь наедине с партнером в машине, однако это место не является оптимальным для секса. Дело в том, что неопытный организм может долго “раскачиваться” в условиях ограниченных физических возможностей, где нельзя как следует позаботиться о предварительных ласках.

Секс в машине, по мнению Полеева, подойдет женщинам, которые знают, как найти свою позу и достичь оргазма. На страницах издания Nation News отмечается, что машина подойдет также в том случае, когда возбуждение пришло моментально и партнеры боятся потерять его до того, как переберутся в более подходящее место.

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