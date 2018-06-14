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Новости. Общество
23:30, 14 Июня 2018

Сексологи назвали самые энергозатратные позы в постели

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Регулярные тренировки в спортивном зале можно заменить частым сексом, однако важно выполнять лишь самые энергозатратные позы в постели.

Как пишет vladtime, американский сексолог Санни Роджерс заявил, что самая популярная миссионерская поза является эффективным средством для похудения. Оказывается, всего за 15 минут занятия любовью в таком положении сжигают 134 калорий.

Поза "наездницы" способна сжечь до 263 калорий всего за 15 минут. Также сексолог говорит, что во время полового акта можно издавать и характерные звуки, которые тоже способствуют похудению.

Не менее популярная в мире поза Doggy style за 15 минут избавляет от 167 калорий.

Роджерс также рекомендует попробовать позу стоя, когда партнер руками удерживает женщину в воздухе. Данный способ сжигает 209 калорий за 15 минут, а также поможет мужчине накачать мышцы рук, ног и шеи.

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