ФОТО: Сексуальная Волочкова без штанов довела до исступления

На очередной фотографии Анастасия Волочкова запечатлена лежащей без штанов – с голыми ногами.

"Продлевайте удовольствие, радость, счастье и каждое мгновение жизни! Пусть это удовольствие будет таким длинным и продолжительным, как мои ноги. Мозоли на них прекраснее, чем мозоли на языках злых недолюбленных теть. А в руках моего любимого ножки мои отдыхают и радуются, как и мое сердце. И вы порадуйтесь за меня. Если сможете, конечно. И не на ноги смотрите, а в душу мою", – подписала кадр артистка.



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На снимке видно, что ее царственные ножки держит мужская рука, пишут "Дни.ру".