«Машет крыльями — хороший признак!» — селезня Чапая приютила семья в Петрозаводске

Чудесную историю спасения раненой птицы рассказала жительница Петрозаводска.

Жительница карельской столицы в паблике «Живой Петрозаводск» рассказала рождественскую историю спасения селезня Чапая, которая закончилась чудом: птицу приютила добрая семья в своём доме.

Чапаю выделили ванну и он может свободно плавать, места хватает и для прогулок, сообщила девушка.

Рану на клюве обработали. «Машет крыльями- хороший признак!» — написала девушка в сети.

А весной селезень переедет в огороженный вольер.

«Ну, а если совсем окрепнет, пойдёт искать подругу на берег озера», — рассказала автор поста и поблагодарила всех неравнодушных, кто болел и переживал за птицу.

Петрозаводчанка пообещала, что будет его навещать и всем рассказывать.

Ранее, мы сообщали, что жители Петрозаводска спасли умиравшего от холода селезня.