«Машет крыльями — хороший признак!» — селезня Чапая приютила семья в Петрозаводске

Чудесную историю спасения раненой птицы рассказала жительница Петрозаводска.
Жительница карельской столицы в паблике «Живой Петрозаводск» рассказала рождественскую историю спасения селезня Чапая, которая закончилась чудом: птицу приютила добрая семья в своём доме.
Чапаю выделили ванну и он может свободно плавать, места хватает и для прогулок, сообщила девушка.
Рану на клюве обработали. «Машет крыльями- хороший признак!» — написала девушка в сети.
А весной селезень переедет в огороженный вольер.
«Ну, а если совсем окрепнет, пойдёт искать подругу на берег озера», — рассказала автор поста и поблагодарила всех неравнодушных, кто болел и переживал за птицу.
Петрозаводчанка пообещала, что будет его навещать и всем рассказывать.
Ранее, мы сообщали, что жители Петрозаводска спасли умиравшего от холода селезня.
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