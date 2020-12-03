Сельхозпроизводители начнут получать новые гранты: разъяснения Минсельхоза Карелии

С 1 января сельхозпроизводители смогут воспользоваться новым видом государственной поддержки – грантом "Агропрогресс".
Разъяснения об условиях получения гранта подготовило министерство сельского хозяйства Карелии.
Средства господдержки можно будет направить на приобретение или строительство новых объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, на комплектацию этих объектов оборудованием, сельскохозяйственной техникой и спецтранспортом.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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