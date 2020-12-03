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Сельхозпроизводители начнут получать новые гранты: разъяснения Минсельхоза Карелии

Новости. Общество
12:54, 04 Декабря 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
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С 1 января сельхозпроизводители смогут воспользоваться новым видом государственной поддержки – грантом "Агропрогресс".

Разъяснения об условиях получения гранта подготовило министерство сельского хозяйства Карелии.

Средства господдержки можно будет направить на приобретение или строительство новых объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, на комплектацию этих объектов оборудованием, сельскохозяйственной техникой и спецтранспортом.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-12-04 13:11:34
Сельхозпроизводителям в одиночку не выжить и никакие гранты не помогут, только кооперация сможет сдвинуть развитие с/х отрасли. А за это у нас пока наказывают, однако.
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