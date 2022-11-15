Сельхозземли в Карелии очистили от 37 свалок

В Карелии за пять лет ликвидировали 37 незаконных свалок на землях сельскохозяйственного назначения.

По сообщению Россельхознадзора республики, начиная с 2017 года специалистами Управления было выявлено 56 несанкционированных свалок на сельхозземлях общей площади 13,18 га. Информация об 11 из них была передана в другие органы по подведомственности в соответствии с установленными категориями земель.

По результатам проверок Управлением было выдано 4 предписания об устранении нарушений требований земельного законодательства. Вынесено 4 постановления об административных правонарушениях и выдано 18 предостережений.

По состоянию на 1 ноября собственники земельных участков и нарушители убрали 37 несанкционированные свалки на общей площади 8,27 га.

Ранее сообщалось, ликвидация многолетней свалки в Карелии обошлась в миллион рублей.