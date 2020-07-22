Селянка в Карелии зарезала ревнивого сожителя

В Олонецком районе женщина, защищаясь от сожителя, зарезала его, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в январе в поселке Видлица Олонецкого района между сожителями, находящимися в состоянии сильного алкогольного опьянения, произошла бытовая ссора на почве ревности, сопряженная с рукоприкладством со стороны мужчины.

Защищаясь от его насильственных посягательств, которые не представляли опасности для ее жизни, женщина кухонным ножом нанесла удар в грудь потерпевшему, в результате чего наступила его смерть.

С учетом обстоятельств конфликта, суд, согласившись с мнением стороны обвинения, квалифицировал действия женщины как убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 9 месяцев.