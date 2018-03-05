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Новости. Общество
12:25, 05 Марта 2018

Сельская молодежь Карелии не остается в стороне от проблем своих деревень и поселков

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В Карельском институте развития образования состоялся молодежный форум Прионежского муниципального района "Молодой Прионежец-2018".

Приветствуя участников форума, глава Прионежского района Вадим Сухарев рассказал о социально-экономическом развитии муниципального образования, о задачах, которые стоят перед молодыми людьми. "В каждом сельском поселении есть активные молодые люди, которые реальными делами участвуют в развитии и благоустройстве своих территорий. Мы активизируем работу с молодежью, так как вы не только наше будущее, но и настоящее", - отметил глава района.

Молодежь Прионежского района активно участвует в общественно-политической, культурной и спортивной жизни муниципального образования. "Наша молодежь трудится в сфере промышленности, образования, медицины, культуры, лесного и сельского хозяйства, а идеи молодежного совета находят свое воплощение в различных республиканских программах, в частности, в Программе поддержки местных инициатив, благоустройстве сельских территорий, оборудовании спортивных площадок", - рассказала на форуме первый заместитель председателя Законодательного собрания Ольга Шмаеник.

В том, что молодежь живо интересуется проблемами родной земли, руководители района убедились, когда началась пятиминутка вопросов и ответов. Участники форума задавали вопросы, которые по-настоящему волнуют жителей прионежского села. Спрашивали об организации транспортного обслуживания в Шую, Бесовец, Деревянное, Деревянку, Шокшу и Мелиоративный, о планах на строительство нового детского сада в Заозерье, о пониженном температурном режиме отопления в деревне Вилга, об условиях льготной ипотеки для молодых сельских специалистов.

В работе форума также приняли участие заместитель главы администрации Прионежского района по социальным вопросам Александра Зноева, первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуре и спорту республики Роман Голубев, председатель молодежного совета Петрозаводска Екатерина Литвинова. Роман Голубев, в частности, рассказал об участии в общероссийских программах на получение президентских грантов.

После пленарного заседания участники форума продолжили работу на тематических секциях и площадках.

"Главная цель состоявшегося форума - повышение уровня гражданской активности среди молодежи. Уверен, что при поддержке администрации Прионежского муниципального района нам удалось достичь этой цели", - высказал общее мнение молодежный лидер, председатель молодежного совета Прионежского района Антон Кабанов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-03-05 13:14:33
" Столица " жжот :)
Гость
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