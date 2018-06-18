Сельские пенсионеры получат льготу на оплату ЖКУ, если суммируют стаж работы

У пенсионеров, работавших в сельской местности, появится право суммировать стаж при начислении льгот на оплату жилья и коммунальных услуг.

С соответствующей инициативой выступили депутаты Заксобрания Карелии. Профильная рабочая группа парламента готовит изменения в республиканский закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Карелия". Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

Прежде пенсионеры, проработавшие на селе, не могли суммировать минимальный стаж, необходимый для получения льгот на оплату жилья и коммунальных услуг. В апреле этого года Конституционный Суд Карелии постановил устранить пробел в республиканском законодательстве.

Подробнее об инициативе читайте в материале деловой интрнет-газеты "Вести Карелии".