Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске часть маршруток не вышла на линию 12
Сегодня 11:50
Женщина увеличила ягодицы и умерла 2
13.10.2020 23:30
АФК "Система" намерена построить трехзвездочный отель в карельском городе Сегеже 2
Сегодня 11:13
Очередной расчленитель задержан в Петербурге 2
13.10.2020 21:30
Власти Карелии разрешили открыться сельскохозяйственной ярмарке, закрытой из-за нарушений 9
Сегодня 06:40

Сельскохозяйственная ярмарка "Урожай-2020" рядом с ТРК "Лотос Plaza" 14 октября вновь открылась в Петрозаводске

Новости. Экономика
16:40, 14 Октября 2020
Загрузка...

Сельскохозяйственная ярмарка "Урожай-2020", расположившаяся на площадке рядом с ТРК "Лотос Plaza", вновь открылась для участников и посетителей 14 октября.

После проведения работ, направленных на исполнение всех требований главы Карелии по обеспечению мер безопасности, ярмарка продолжает свою работу в прежнем режиме и в соответствии с ранее утвержденным планом мероприятий.

На сельскохозяйственной ярмарке широко представлены товары карельских производителей и фермеров, а также продукция собственного производства представителей других регионов: мясо и рыба, мед и кондитерские изделия, саженцы и товары для дома и дачи.

Вход на территорию ярмарки возможен только при наличии защитной маски и при обязательном сохранении социальной дистанции. Рядом со входом на ярмарку размещены антисептические средства для обработки рук.

Ярмарка "Урожай-2020" работает ежедневно с 14 по 20 октября с 10 до 20 часов по адресу: пр-т Лесной, 47А, на парковке ТРК "Лотос Plaza".

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.10.2020, 18:50
Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех
12.10.2020, 19:40
Российская многодетная учительница повесила своего четырехлетнего сына
11.10.2020, 12:04
"Опасные заборы" установили по всему Петрозаводску (ФОТО)
11.10.2020, 08:56
ГИБДД Карелии рассказала подробности страшной аварии, где погибли три человека
12.10.2020, 14:04
Участник смертельного ДТП в Петрозаводске рассказал свою версию произошедшего
11.10.2020, 10:02
Соцсети: водитель, попавший в смертельное ДТП в Петрозаводске, был таксистом

Чтиво

13.10.2020 11:55
Личное мнение
"Депутатский корпус заинтересован в том, чтобы система городского транспорта в столице Карелии развивалась" 8
Депутат Петросовета, председатель постоянной комиссии горсовета по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию Павел Сандберг высказал свое мнение о ситуации с общественным транспортом.
Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться 5
09.10.2020 14:16
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 9
07.10.2020 11:05
архив чтиво

Медиа

Ярмарка 2020 в Петрозаводске
09.10.2020 16:50
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»