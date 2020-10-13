Сельскохозяйственная ярмарка "Урожай-2020" рядом с ТРК "Лотос Plaza" 14 октября вновь открылась в Петрозаводске

Сельскохозяйственная ярмарка "Урожай-2020", расположившаяся на площадке рядом с ТРК "Лотос Plaza", вновь открылась для участников и посетителей 14 октября.

После проведения работ, направленных на исполнение всех требований главы Карелии по обеспечению мер безопасности, ярмарка продолжает свою работу в прежнем режиме и в соответствии с ранее утвержденным планом мероприятий.

На сельскохозяйственной ярмарке широко представлены товары карельских производителей и фермеров, а также продукция собственного производства представителей других регионов: мясо и рыба, мед и кондитерские изделия, саженцы и товары для дома и дачи.

Вход на территорию ярмарки возможен только при наличии защитной маски и при обязательном сохранении социальной дистанции. Рядом со входом на ярмарку размещены антисептические средства для обработки рук.

Ярмарка "Урожай-2020" работает ежедневно с 14 по 20 октября с 10 до 20 часов по адресу: пр-т Лесной, 47А, на парковке ТРК "Лотос Plaza".

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