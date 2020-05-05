Семь новых случаев коронавируса выявлено в Карелии

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии за последние сутки увеличилось на 7 и составило 110.

Еще семь новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено в Карелии, все – в Петрозаводске.



За минувшие сутки выздоровели два человека, в Петрозаводске и Прионежском районе. Всего выписали из больниц 19 человек, поборовших Covid-19.



Общая заболеваемость в Карелии – 17,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,9 раз выше и составляет 105,9 случаев, по Северо-Западу – 83,3.

Всего проведено 18985 исследований на коронавирус (+495 за сутки).

В местах обсервации находятся по-прежнему 23 человека. На самокарантине – 5554 человека, их число за сутки выросло на 350.

Напомним, по статистике на 5 мая, в Карелии коронавирусом заразились сотрудник УФСИН и трое медработников.