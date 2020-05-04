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Сотрудник УФСИН и трое медработников заразились коронавирусом в Карелии

Новости. Общество
12:02, 05 Мая 2020
фото: © Валерий Поташов
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Глава Карелии рассказал, у кого за минувшие сутки выявили коронавирусную инфекцию.

Напомним, число зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии на 5 мая увеличилось на 12 и составило 103.

Пять случаев зарегистрировано в Петрозаводске. Как сообщил Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте", среди них: сотрудник фельдьегерской службы (контактировал с ранее заболевшим), работник строительной компании (путь инфицирования устанавливается) и сотрудник уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Карелии (контактировал с заражёнными арестованными, прибывшими этапом из Ленинградской области).

Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у заключенных СИЗО Петрозаводска.

Два случая подтверждены при проведении плановых обследований у медработников в Петрозаводске и один - у медсестры в Сегеже.

В Кондопоге коронавирус выявлен у молодого мужчины, он две недели назад вернулся из другого региона.

В поселке Кааламо Сортавальского района заболел мужчина, прибывший из Московской области на работу и находившийся на карантине, а в поселке Ууксу Питкярантского района - местный житель, который выезжал за пределы республики в командировку, он госпитализирован в ЦРБ.

В Прионежском районе в поселке Кварцитный заболела женщина 1967 года рождения, путь инфицирования выясняется.

В Олонце новая коронавирусная инфекция подтверждена у двух рабочих-вахтовиков из Вологодской области, привлеченных к ремонту дороги. 

"Анализ всех случаев показывает, что значительная их часть связана с командировками за пределы Республики, в связи с чем принято решение об ужесточении контроля Роспотребнадзора за учреждениями и организациями, продолжающими отправлять сотрудников в служебные поездки", – заключил глава Карелии.

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