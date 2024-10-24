Семье погибшего на СВО сержанта передали орден Мужества в одном из районов Карелии

Рожков Евгений Владимирович посмертно награжден орденом Мужества.

О вручении госнаграды семье погибшего на СВО земляка рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава администрации Лоухского района Кристина Серебрякова.

В четверг, 24 октября, родным погибшего сержанта Рожкова Евгения Владимировича был вручен орден Мужества.



Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в период выполнения специальной военной операции в Украине, государственной наградой Российской Федерации — «Орденом Мужества» посмертно награжден Рожков Евгений Владимирович.



«Администрация Лоухского района выражает соболезнования родным и близким погибшего земляка», — отметила Кристина Серебрякова.

«Вечная память Герою!» — добавила она в сети.