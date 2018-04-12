Семенович в пеньюаре произвела фурор в Сети

38-летняя Анна Семенович продемонстрировала стройные ноги и прекрасные формы.

Семенович примерила сексуальное черное неглиже, продемонстрировав публике стройные ноги и прекрасные формы. На голову звезда повязала полотенце, пишет lady.

Фанаты пришли в восторг от "домашнего" образа певицы и засыпали ее комплиментами. "Волшебная девушка", "Мечта поэта", "Просто персик", "Какие ножки, целую тебя", "Шикарная девушка", — написали они.