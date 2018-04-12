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Новости. Общество
20:20, 12 Апреля 2018

Семенович в пеньюаре произвела фурор в Сети

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38-летняя Анна Семенович продемонстрировала стройные ноги и прекрасные формы.

Семенович примерила сексуальное черное неглиже, продемонстрировав публике стройные ноги и прекрасные формы. На голову звезда повязала полотенце, пишет lady.

Фанаты пришли в восторг от "домашнего" образа певицы и засыпали ее комплиментами. "Волшебная девушка", "Мечта поэта", "Просто персик", "Какие ножки, целую тебя", "Шикарная девушка", — написали они.

Любимые , у меня к вам вопрос или даже тема для обсуждения ⁉️ Я часто получаю в Директ вопросы , на тему честности в отношениях!!! Многие женщины пишут, что давно уже не любят своих партнеров и живут с ними по привычке или ради детей, или просто из-за страха остаться одной. Причин может быть много, по которым люди <Терпят> друг друга. Мое мнение, что надо попытаться разобраться в отношениях и понять, что произошло и почему вам обоим не комфортно вместе , для этого нужно честно поговорить и попытаться понять причину!!! Причиной может оказаться любая мелочь, которую можно исправить и все наладится, но многие пары БОЯТЬСЯ искренности в отношениях и предпочитают ЗАМАЛЧИВАТЬ проблемы и это ведёт к разрыву и боли . Мне интересно мнение моих подписчиков, вы за честность в отношениях ⁉️ Может вы тоже молчите и терпите ⁉️ Очень надеюсь на честный ответ 💯 #отношения #мужчинаиженщина #анясеменович #счастьевнашихруках #позитивщики❤️❤️❤️ фото @ph_vanushkina стиль @egishshiroyan мейк. @murmadina

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich)

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