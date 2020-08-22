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Семьи из Петрозаводска показали высокую готовность к труду и обороне (ФОТО)

Новости. Общество
12:15, 23 Августа 2020
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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Петрозаводчане стали победителями республиканского этапа Фестиваля ГТО среди семей.

Две команды из карельской столицы показали лучшие результаты соревнований. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

В Петрозаводске состоялся республиканский этап Фестиваля ГТО среди семей. Состязания прошли на территории центрального стадиона "Спартак". Среди дисциплин – упражнения на пресс, подтягивание, наклон, рывок гири, а также бег на длинные и короткие дистанции.

"Первые места заняли команды из карельской столицы. "Золото" завоевала семья Кустовых. Общими усилиями мама Ольга, папа Дмитрий, дочь ....... и дедушка Сергей Львович Мошков набрали наибольшее количество баллов на станциях соревнований. Команда регулярно участвует в городских спортивных мероприятиях. В прошлом году Кустовы представляли республику на Всероссийском Фестивале ГТО в Сочи и вошли в десятку сильнейших. Серебряные медали республиканского этапа выиграла семья Бездорожевых. В составе их команды выступили мама Елена, папа Юрий, дочь ...... и дедушка Александр Леонтьевич Экало", - говорится в сообщении мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что Минспорт РФ выбрал официальным поставщиком оборудования для программы ГТО компанию из Карелии.

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