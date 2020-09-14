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Семьи Карелии не спешат получать президентские выплаты на детей

Новости. Экономика
15:01, 15 Сентября 2020
фото: © bashinform/Андрей Старостин
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Региональное отделение пенсионного фонда сообщило о том, что полагающиеся по закону президентские выплаты на детей в Карелии получили не все родители.

В Карелии родители почти одной тысячи детей, которые имеют право сразу на две выплаты по Указу президента, еще не обратились в ПФР за положенными им средствами. Об этом информирует республиканское отделение Пенсионного фонда.

Как пояснили в ПФР, речь идет о семьях, в которых ребенку исполнилось 3 года в период с 1 июля по 30 сентября. Эти семьи имеют право как на выплату 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь, так и на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет.

"Отделение ПФР по Карелии напоминает гражданам, что последний день для подачи заявлений – 30 сентября. Подать заявление можно как через портал госуслуг, так и лично в клиентской службе ПФР", - говорится в заявлении карельского отделения Пенсионного фонда.

Ранее сообщалось, что детский омбудсмен России предложила включить подростков 16 и 17 лет на выплаты 10 тысяч за коронавирус.

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