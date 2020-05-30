890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии продавцы не смогли справиться с пьяным покупателем 3
30.05.2020 13:48
"Прокурор пытался убедить суд, что подсудимый отрицательно относится к Путину" 20
30.05.2020 17:44
Северный ветер усилится в воскресенье в Карелии
30.05.2020 17:00
Трассу "Кола" на время перекроют
30.05.2020 15:39
Два цеха на промплощадке в Петрозаводске построят для инвесторов за 1 млрд 260 млн рублей 10
30.05.2020 15:09

Детский омбудсмен России предложила включить подростков 16 и 17 лет на выплаты 10 тысяч за коронавирус

Новости. Общество
10:15, 31 Мая 2020
фото: © Александр Щербак/ТАСС
Загрузка...

Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Ранее она заявляла о множестве обращений от родителей с соответствующими просьбами, пишет РИА Новости.

"Мы направили (в правительство - ред.) еще одно наше предложение в ответ на множество запросов, которые к нам поступают по вопросу расширения получателей выплаты размером 10 тысяч рублей для детей, которые уже достигли 16 и 17 лет, и ожидаем сейчас ответ… А если этот ребенок инвалид? Поэтому мы считаем, что это целесообразно (распространить выплату на детей 16 и 17 лет - ред.)", - сказала Кузнецова.

Омбудсмен подчеркнула, что в основном подростки этого возраста еще находятся на попечении родителей, многие из них продолжают свое обучение из-за чего не имеют возможности для полноценного трудоустройства. При этом потребительская корзина у 16- и 17-летних молодых людей фактически равна потребительской корзине взрослого человека.

Президент РФ Владимир Путин в связи с коронавирусом ранее поручил обеспечить с 1 июня единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, рожденного с 11.05.2004 по 30.06.2017. Выплата будет осуществляться с 1 июня 2020 года. Обратиться за выплатой можно только через портал госуслуг, через сайт ПФР эти заявления не принимаются. Возможна подача заявления в клиентской службе ПФР или МФЦ по предварительной записи.

Отметим, что более 10 тысяч семей с детьми до 3 лет в Карелии подали заявления на выплату из-за коронавируса

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mobikk
2020-05-31 11:37:42
А лучше на всех детей допенсионного возраста
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
29.05.2020, 17:15
Кому нужна такая охота?
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
24.05.2020, 16:13
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии

Чтиво

29.05.2020 13:32
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая 3
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
29.05.2020 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»