890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Карелии проведет сегодня прямую линию по вопросам соцподдержки
Сегодня 11:48
Девочка, приехавшая на каникулы в Петрозаводск из Мурманска, заболела коронавирусом
Сегодня 10:39
Самосвал протаранил "легковушку" на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
Сегодня 10:04
Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом 11
Сегодня 10:53

Министр соцзащиты Карелии рассказала, как за период коронавируса получить 10 тысяч на несовершеннолетнего ребенка

Новости. Общество
18:36, 12 Мая 2020
Загрузка...

Министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова объяснила, как семьям с детьми от 3 до 16 лет получить разовую выплату в 10 тысяч рублей, которую назначил Путин в качестве поддержки в период коронавируса.

Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением, в котором рассказал о мерах поддержки, одна из которых касалась семей с детьми от 3 до 16 лет. По словам Путина, с 1 июня 2020 года каждый ребенок от 3 до 16 лет, имеющий российское гражданство, имеет право на получение единовременной помощи от государства в размере 10 тысяч рублей.

Сегодня в ходе "прямой линии" министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова объяснила, что выплата семьям, воспитывающим детей в возрасте от 3 до 16 лет, разовая и составляет 10 тысяч рублей.

Получить такую выплату могут все семьи, у которых есть дети от 3 до 16 лет. Ольга Соколова уточнила, что выплата полагается детям, которым на момент 1 июля 2020 года не исполнилось еще 16 лет.

Чтобы получить такую разовую финансовую поддержку, необходимо просто написать заявление на сайте Пенсионного фонда или на сайте Госуслуг.

Подать заявление на выплату можно до 1 октября 2020 года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.05.2020, 09:54
В Карелии глухарь попал в объектив фотоловушки (ФОТО)
05.05.2020, 15:47
Очагов распространения Covid-19 в многоквартирных домах Петрозаводска стало больше
07.05.2020, 16:26
Глава Карелии назвал возможные сроки открытия ресторанов и кафе
09.05.2020, 15:07
Особый режим въезда-выезда граждан могут ввести в Петрозаводске из-за Covid-19
08.05.2020, 12:43
По следам педофила
06.05.2020, 09:14
Семь новых случаев коронавируса выявлено в Карелии

Аналитика

Сегодня 14:55
Капитал
Интенсификация лесного хозяйства в Карелии увязла в бумагах
Минприроды России утвердило для республики "неработоспособные" нормативы рубок ухода за лесом.
Медики в Карелии получат выплаты за оказание помощи пациентам с COVID-19 1
Сегодня 10:43
По следам педофила 6
08.05.2020 12:43
Нездоровое питание
07.05.2020 13:36
Жители Карелии оспорят введенный режим самоизоляции в суде 18
06.05.2020 15:52
Вся аналитика

Чтиво

08.05.2020 16:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 7
30.04.2020 13:36
архив чтиво

Медиа

День Победы в Петрозаводске, 9 мая 2020 год
10.05.2020 22:27
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»