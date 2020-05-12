Министр соцзащиты Карелии рассказала, как за период коронавируса получить 10 тысяч на несовершеннолетнего ребенка

Министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова объяснила, как семьям с детьми от 3 до 16 лет получить разовую выплату в 10 тысяч рублей, которую назначил Путин в качестве поддержки в период коронавируса.

Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением, в котором рассказал о мерах поддержки, одна из которых касалась семей с детьми от 3 до 16 лет. По словам Путина, с 1 июня 2020 года каждый ребенок от 3 до 16 лет, имеющий российское гражданство, имеет право на получение единовременной помощи от государства в размере 10 тысяч рублей.

Сегодня в ходе "прямой линии" министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова объяснила, что выплата семьям, воспитывающим детей в возрасте от 3 до 16 лет, разовая и составляет 10 тысяч рублей.

Получить такую выплату могут все семьи, у которых есть дети от 3 до 16 лет. Ольга Соколова уточнила, что выплата полагается детям, которым на момент 1 июля 2020 года не исполнилось еще 16 лет.

Чтобы получить такую разовую финансовую поддержку, необходимо просто написать заявление на сайте Пенсионного фонда или на сайте Госуслуг.

Подать заявление на выплату можно до 1 октября 2020 года.