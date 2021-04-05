Семьи Петрозаводска зовут за хорошим настроением и призами на лыжную эстафету

Лыжная эстафета "Мама, папа, я – спортивная семья" пройдет на трассе "Фонтаны".
При поддержке Ассоциации камнеобработчиков Карелии 10 апреля на трассе "Фонтаны" состоится лыжная эстафета "Мама, папа, я – спортивная семья".
Всех любителей спорта, активных горожан дружными семьями приглашают принять участие в соревнованиях.
Организаторы обещают участникам хорошее настроение, призы и угощение.
Всем желающим принять участие в эстафете необходимо пройти регистрацию здесь.
Участников эстафеты ждут на старте в 11.00 10 апреля на лыжной трассе "Фонтаны".
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