Семьи Петрозаводска зовут за хорошим настроением и призами на лыжную эстафету

фото: © "Столица на Онего"

Лыжная эстафета "Мама, папа, я – спортивная семья" пройдет на трассе "Фонтаны".

При поддержке Ассоциации камнеобработчиков Карелии 10 апреля на трассе "Фонтаны" состоится лыжная эстафета "Мама, папа, я – спортивная семья".

Всех любителей спорта, активных горожан дружными семьями приглашают принять участие в соревнованиях.

Организаторы обещают участникам хорошее настроение, призы и угощение.

Всем желающим принять участие в эстафете необходимо пройти регистрацию здесь.

Участников эстафеты ждут на старте в 11.00 10 апреля на лыжной трассе "Фонтаны".