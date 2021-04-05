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Семьи Петрозаводска зовут за хорошим настроением и призами на лыжную эстафету

Новости. Общество
16:57, 06 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Лыжная эстафета "Мама, папа, я – спортивная семья" пройдет на трассе "Фонтаны".

При поддержке Ассоциации камнеобработчиков Карелии 10 апреля на трассе "Фонтаны" состоится лыжная эстафета "Мама, папа, я – спортивная семья".

Всех любителей спорта, активных горожан дружными семьями приглашают принять участие в соревнованиях.

Организаторы обещают участникам хорошее настроение, призы и угощение.

Всем желающим принять участие в эстафете необходимо пройти регистрацию здесь.

Участников эстафеты ждут на старте в 11.00 10 апреля на лыжной трассе "Фонтаны".

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Комментарии

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театральный критик
2021-04-06 17:09:56
Отказывать ассоциации камнеобработчиков плохая примета
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