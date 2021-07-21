Семьи с детьми получат скидки на авиарейсы между Петрозаводском и городами России

Семьи с детьми смогут приобрести билеты на авиарейсы между Петрозаводском и другими городами России по специальным сниженным тарифам.
Это следует из постановления, подписанного председателем правительства России Михаилом Мишустиным
Согласно постановлению авиакомпании получат из бюджета субсидии с условием, что они снизят цены для семей с детьми. Субсидировать перелеты планируется по 46 маршрутам.
В перечень вошел и Петрозаводск.
Стоимость билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,6 тыс. до 10,9 тыс. рублей в зависимости от направления.
Об условиях бронирования по льготным тарифам читайте в интернет-газете «Вести Карелии».
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