Семьи с детьми получат скидки на авиарейсы между Петрозаводском и городами России

Семьи с детьми смогут приобрести билеты на авиарейсы между Петрозаводском и другими городами России по специальным сниженным тарифам.

Это следует из постановления, подписанного председателем правительства России Михаилом Мишустиным

Согласно постановлению авиакомпании получат из бюджета субсидии с условием, что они снизят цены для семей с детьми. Субсидировать перелеты планируется по 46 маршрутам.

В перечень вошел и Петрозаводск.

Стоимость билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,6 тыс. до 10,9 тыс. рублей в зависимости от направления.

Об условиях бронирования по льготным тарифам читайте в интернет-газете «Вести Карелии».