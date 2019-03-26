Семьи с двумя и более детьми могут рассчитывать на льготную ипотеку

Проект постановления о субсидировании государством льготной ставки ипотеки до уровня 6% для семей с двумя и более детьми на весь срок кредита внесен в правительство.

"Внесён в правительство проект постановления, который вносит поправки в субсидирование... Мы будем предоставлять ипотеку по ставке 6% гражданам у которых двое и более детей на весь срок ипотечного кредита", — сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев

В настоящее врем льготная ипотека предоставляется на ограниченный срок, который может быть разным у различных банков в зависимости от кредитных программ, пишут "Вести Карелии".

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