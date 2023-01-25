Семьи участников СВО в Карелии получат выплаты на образование детей

Министерство образования Карелии утвердило порядок выплат компенсаций затрат на обучение на подготовительных курсах вузов детям участников СВО.

Соответствующий документ был пописан министром 13 января. Порядок разработан для исполнения указа главы Карелии Артура Парфенчикова, который вышел летом прошлого года.

Компенсации в размере 5 тысяч рублей получат дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, а также сотрудников органов внутренних дел и УФСИН, выполнявших поставленные задачи «на территориях Донекой народной республики», Луганской народной республики и Украины», сказано в тексте документа.

Выплата предоставляется для оплаты обучения на подготовительных курсах для поступления в вузы детей, не достигших возраста 23 лет. Чтобы ее получить, надо направить заявление в Минобразования.