Семилетний мальчик, которого разыскивала полиция в Петрозаводске, нашелся

Поиски 7-летнего мальчика, который пропал в Петрозаводске сегодня днем, закончились – ребенок нашелся.

История с исчезновением 7-летнего Дениса П., который сегодня днем ушел из дома на Кукковке и не вернулся, закончилась благополучно. Ребенок нашелся.

Об этом сообщили в группе Поиск людей в Карелии.