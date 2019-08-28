Семья из Карелии обокрала меломана

Житель Беломорска после веселой ночи проснулся дома без телефона, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорска обратился 42-летний местный житель и заявил о том, что у него был похищен смартфон стоимостью 20 тысяч рублей. Инцидент произошел ночью в увеселительном заведении.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. По версии следствия, хищение произошло не в общественном месте – в кафе заявитель лишь долго общался с 56-летней женщиной и ее 29-летним сыном. А затем родственники пригласили спутника к себе в гости.

В квартире мужчина несколько раз доставал мобильный телефон, чтобы включать музыку. А затем забыл его и ушел домой.

Владельцы жилья продали его за несколько сотен рублей.

Возбуждено уголовное дело.