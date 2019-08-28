Семья из Карелии обокрала меломана

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Житель Беломорска после веселой ночи проснулся дома без телефона, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Беломорска обратился 42-летний местный житель и заявил о том, что у него был похищен смартфон стоимостью 20 тысяч рублей. Инцидент произошел ночью в увеселительном заведении.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. По версии следствия, хищение произошло не в общественном месте – в кафе заявитель лишь долго общался с 56-летней женщиной и ее 29-летним сыном. А затем родственники пригласили спутника к себе в гости.
В квартире мужчина несколько раз доставал мобильный телефон, чтобы включать музыку. А затем забыл его и ушел домой.
Владельцы жилья продали его за несколько сотен рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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