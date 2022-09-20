Семья из райцентра Карелии поборется за победу на Всероссийском фестивале ГТО

Семья Кононовых-Шишкиных из Олонца примет участие в III Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Семья Кононовых-Шишкиных представит Карелию на III Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд. Состязание пройдет в Калининграде с 20 по 25 сентября. Мама — Марина Анатольевна, папа — Алексей Викторович, дочь — Елизавета и дедушка — Анатолий Петрович получили новую спортивную экипировку от «Центра спортивной подготовки», сообщили в Минобразования и спорта республики.

В Фестивале примут участие представители 48 регионов страны, успешно прошедшие отборочные этапы. За путевку в финал боролись свыше 11 тысяч человек.

Фестиваль ГТО позволит охватить следующие возрастные группы: ребенок (девочка или мальчик): 9–10 лет (II ступень комплекса ГТО), мать и отец: 25–49 лет (VI, VII и VIII ступени комплекса ГТО), бабушка или дедушка: 50–69 лет (IX и X ступени комплекса ГТО).