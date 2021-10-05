Семья погибшей в ДТП женщины с двумя детьми из Карелии ищет очевидцев

Обстоятельства аварии в Ленобласти, в которой погибла женщина с двумя детьми из Карелии, пытаются выяснить ее родственники.

Обращение от их имени опубликовано на странице «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

«Трагедия унесла жизни трёх человек нашей семьи. Вдруг кто-то из ваших близких (друзей) родственников двигался в это же время по тому же маршруту, и у них есть запись (!) с видеорегистратора! Нам важна любая деталь! Даже если вы просто обогнали один из автомобилей незадолго до этого времени! Пожалуйста, откликнитесь!», — говорится в обращении.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло 28 сентября на трассы «Кола», у деревни Потанино. Там столкнулись Nissan Almera с карельскими номерами и Ford Transit. В Nissan Almera кроме водителя ехали женщина и дети в возрасте 1 год и 5 лет. Из них в живых остался только водитель.