Семья, попавшая в ДТП в Карелии, поблагодарила неравнодушных людей за помощь

Автомобиль вылетел с трассы и перевернулся в 30 км от Пудожа.

Пострадавшие в аварии поблагодарили всех, кто помог им 19 сентября. Их автомобиль в 30 км от города Пудож вылетел с трассы и опрокинулся. В машине находилась целая семья.

"Благодарим всех неравнодушных людей, которые помогли нам выбраться из автомобиля и вызвать спецслужбы. Сердечное спасибо наряду ДПС, дежурной бригаде скорой помощи, спасательному отряду МЧС, дежурившим в тот день, а также администрации отеля "Онего", которые вошли в наше положение. Все эти люди укрепили нашу веру в человечность и доброту", - пишут в паблике "Госавтоинспекция г. Пудож".

Ранее автомобиль врезался в дерево на севере Карелии.