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Семья с ребенком ночью попала в ловушку на Ладоге в Карелии

Новости. Общество
13:39, 20 Июля 2022
фото: © 1nerudnyi.ru

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Полицейские вовремя пришли на помощь туристам из Санкт-Петербурга, сообщили в МВД Карелии.

В разгар туристического сезона полицейские Карелии приходят на помощь туристам, попавшим в сложные ситуации.

Так, семья из Санкт-Петербурга по дороге домой решила заехать на ладожские пляжи на личном автомобиле. Однако отечественный универсал завяз в песке, а людей вокруг не было. Между тем, на пляж надвигалась ночь.

К счастью, патрульный экипаж ДПС, дежуривший той ночью, заметил на обочине дороги автолюбителя и предложили помощь. Старшие лейтенанты Сергей Осипов и Андрей Коваленко, вооружившись лопатами и домкратом, избавили гостей Северного Приладожья из плена. От спасенных туристов поступила благодарность: «Тем самым, я, жена, ребёнок и наш пёс смогли добраться домой в Санкт-Петербург» — написал турист.

Еще одна благодарность поступила от петербурженки, во время прогулки по Петрозаводску потерявшей сумочку с деньгами и документами. Однако уже вскоре имущество ей вернули — оказалось, сотрудник Управления по работе с личным составом МВД Карелии Сергей Соколов нашёл сумочку, отнёс её в дежурную часть ведомства, как раз расположенного в центре карельской столицы.

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