Семьям погибших на Украине бойцов из Карелии будут выплачивать детские пособия

Власти Карелии собираются выплачивать ежемесячные пособия на содержание детей бойцов, погибших во время спецоперации на Украине.

Об этом говорится в проекте закона, который сегодня поддержал комитет по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии.

По словам министра социальной защиты Ольги Соколовой, размер пособия будет приравниваться к величине прожиточного минимума для детей. Сейчас эта сумма составляет 16 116 рублей.

Пособия будут выплачивать до достижения ребенком 18-летнего возраста. Если он поступит в высшее или среднее профессиональное учебное заведение, то семья будет получать деньги до получения диплома, но не позднее, чем ребенку исполнится 23 года.

Председатель комитета Алексей Хейфец сообщил, что на депутатские приемы приходят граждане с просьбами о такой поддержке.