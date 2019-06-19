Семьям с тремя и более детьми компенсируют ипотеку

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому семьи при рождении третьего и последующих детей получат от государства 450 тыс. рублей для погашения ипотечных кредитов.

Законопроектом предусматривается оказание помощи семьям, взявшим ипотечный жилищный кредит (заем) для приобретения жилья, в виде выплаты из федерального бюджета суммы в размере 450 тысяч рублей в счет погашения кредита (займа) в случае рождения после 1 января 2019 года в таких семьях третьего ребенка или последующих детей.

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