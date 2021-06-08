Сенатор Игорь Зубарев рассказал, как в России будут бороться с авариями на железной дороге

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев выступил одним из соавторов законопроекта, касающегося усиления мер ответственности за безопасность на железной дороге.

Документ, который вносит изменения в федеральные законы «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», поступил на рассмотрение в Госдуму РФ.

Как отмечает парламентарий, железнодорожные аварии в последнее время происходят все чаще. Так, в Карелии только за последний месяц зарегистрировано два ЧП: 12 мая 19 вагонов грузового поезда сошли с рельс на станции Заделье в Кондопожском районе, а 1 июня два порожних вагона и передняя тележка третьего вагона - на подъездном пути станции Лахколамен Суоярвского района. Аварии обошлись без жертв, но произошла задержка пассажирского поезда, потребовался ремонт для части железнодорожных путей и электроопоры.

«Как правило, при проведении расследования сходов и крушений поездов контрольно-надзорные органы выявляют факты некачественного ремонта вагонов. Ремонтные организации могут скрывать, что у них закончились разрешения на тот или иной вид ремонта и просто его не проводят. При этом отметки в паспорте вагона о проведении ремонта ставятся. Все это сказывается на ситуации с безопасностью движения на железной дороге. И происходит это во многом потому, что в настоящее время ответственность за некачественный ремонт четко не распределена между собственником, ремонтными организациями и работниками железных дорог. Мы предлагаем разграничить ответственность за техническое состояние вагонов между владельцем инфраструктуры, владельцем вагонов и ремонтными организациями», - рассказал Игорь Зубарев.

Законопроект четко определяет ответственных лиц. Так, владельцы инфраструктуры будут отвечать за техническое состояние грузовых вагонов во время перевозок. Для этого со стороны ОАО «РЖД» установлены участки гарантийного обслуживания, системы диагностики подвижного состава и другие мероприятия, исключающие постановку в поезда технически неисправных вагонов. Собственники должны отвечать за техническое состояние вагонов вне перевозок, своевременное прохождение ими обслуживания и ремонта. А ремонтные организации несут ответственность за техническое состояние при проведении ремонта.

Кроме того, документом предлагается установить штраф для перевозчика за задержку в отправлении собственных вагонов, по зависящим от него причинам. В обязанности перевозчика войдет и составление актов общей формы при задержке пустых вагонов на путях в связи с их неочисткой либо принятием к перевозке неочищенных вагонов. Качество перевозки также зависит от коммерческого состояния вагона, поданного под погрузку. Никому не хочется везти свой груз в грязном вагоне, считают авторы законопроекта.

"Безопасность движения и сроки доставки грузов – это главное для сети железных дорог. Думаю, что наш законопроект получит поддержку в ГосДуме", - подытожил Игорь Зубарев.