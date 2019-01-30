Сенатора Арашукова задержали в Совфеде при Чайке и Бастрыкине

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали во время заседания Совета Федерации, вскоре в петербургском офисе "Газпрома" задержали его отца.

Следственный комитет заподозрил их в причастности к убийствам, произошедшим в 2009 году, и многомиллиардным хищениям в "Газпроме". Младшего Арашукова уже лишили неприкосновенности, а "Единая Россия" постаралась от него дистанцироваться, пишет tjournal.ru

О том, что заседание Совфеда 30 января станет закрытым, заранее никто не знал: сенаторы приняли это решение перед самым началом. Обычно заседания показывают в прямом эфире на сайте Совфеда, но в этот раз трансляцию отключили с 10.00 примерно до 10.30.

Трансляция отсутствовала и на экранах в коридорах здания, что корреспондентке "России 24" объяснили "техническими причинами". Утром в Совфеде находилось много журналистов, но из-за закрытого заседания они узнали о задержании Арашукова только из информагентств.

После отключения трансляции в зал заседаний зашли глава СК Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка. Первый зачитал постановление о снятии неприкосновенности с Арашукова, а второй — список обвинений. Затем другие сенаторы единогласно (за исключением одного воздержавшегося) проголосовали за то, чтобы лишить коллегу неприкосновенности.

Арашуков попытался скрыться и побежал вверх по лестнице зала заседаний, но спикер Совфеда Валентина Матвиенко "ледяным голосом" посоветовала ему не сопротивляться, выяснил РБК. Затем сенатор вышел из зала в окружении четверых силовиков и покинул здание, предположительно, через чёрный выход.

Вскоре после задержания Совфед возобновил трансляцию заседания, где сохранилась спокойная обстановка. Перед сенаторами выступил замглавы правительства Дмитрий Козак и представители итальянской делегации.

Следственный комитет подтвердил, что Арашукова задержали по подозрению в причастности к убийствам одного из лидеров молодёжного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. В пресс-релизе СК упоминаются "и другие преступления", но их подробности не приводятся. Все убийства произошли в 2010 году.

Жукова расстреляли в марте 2010 года. Хотя власти связали преступление с бизнесом погибшего, родственники назвали причиной его общественную деятельность. По словам близких, активист в числе прочего отказался по приказу Арашукова сорвать сессию народного собрания в регионе. Силовики задержали Расула Аджиева, который, предположительно, оказался исполнителем заказного убийства.

Шебзухова избили бейсбольной битой и застрелили 12 мая 2010 года. Троих исполнителей убийства приговорили к лишению свободы на сроки от 14 до 19 лет. Четвёртого обвиняемого объявили в розыск и пока не нашли. По словам фигурантов дела, Арашуков попросил "попугать и побить" Шебзухова, чтобы тот "не мешал в его делах". Родственники погибшего рассказали об его отказе снять свою кандидатуру на правительственную должность по требованию Арашукова.

В сентябре 2018 года трое фигурантов дел об убийствах в Карачаево-Черкессии назвали Арашукова заказчиком. После преступлений родственники выходили к административным зданиям с пикетами и требовали независимого расследования. Представители сенатора "c удивлением" отнеслись к обвинениями и отметили, что доказательств причастности нет.

Дело об убийствах не стало первым в отношении Арашукова. В сентябре 2018 года РБК сообщил, что в Объединенных Арабских Эмиратах открыли расследование против сенатора по подозрению в подделке документа о закрытии вида на жительство. Это могло понадобиться, чтобы стать членом Совфеда. Однако представитель Арашукова заявил, что дело не возбуждали. Верхняя палата российского парламента провела своё расследование и не нашла нарушений.

В петербургском офисе "Газпрома" задержали отца сенатора Рауля Арашукова. Как и сына, его заподозрили в причастности к убийствам Жукова и Шебзухова, создании преступной организации и хищении природного газа "Газпрома" при поставках на Северный Кавказ суммой более 30 млрд рублей.