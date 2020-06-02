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Сенаторы поддержали закон о единой базе данных жителей России

Новости. Общество
20:20, 02 Июня 2020
фото: © Михаил Почуев/ТАСС
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Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении России.

В федеральный регистр будут включаться базовые данные (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице, пишет "Интерфакс".

Ресурс будет формироваться на основе сведений о гражданах РФ, иностранцах и иных лицах, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах органов госвласти, местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами. Базу данных будет формировать и вести ФНС России.

Закон предусматривает защиту отдельных категорий лиц – судей, свидетелей – путем действий уже внутри регистра уполномоченными сотрудниками.

Центр обработки данных (ЦОД), в котором будут обрабатываться сведения регистра населения, будет расположен в городе Городец Нижегородской области. Со дня официального опубликования закона и до 31 декабря 2025 года устанавливается переходный период.

В частности, согласно закону, до 1 января 2023 года нормативные правовые акты РФ не могут устанавливать требование об использовании федерального регистра сведений о населении в качестве единственного и обязательного источника получения сведений о населении.

"Приведение всех информационных систем к одному знаменателю будет рождать так называемый "золотой идеальный профиль", в котором будут обобщаться примерно 30 видов сведений от 12 основных поставщиков", – сказал замруководителя ФНС Виталий Колесников ранее, комментируя инициативу.

По его словам, на основе данных можно будет, в частности, рассчитать доход семьи и среднедушевые доходы, что позволит сделать помощь более адресной.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-02 20:31:12
Занозу первой внесите в реестр. Как долго делать будут общероссийскую базу данных? Нельзя так в цифровом веке. И вирус настоятельно требует. А ему перечить нельзя.
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